Арсентьева Арелтуева Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьева Арелтуева Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсентьев Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсентьев Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арсентьев Максим Сергеевич

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