Мариева Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти19.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1927
Отец ребёнка: Мариев Петр Иванович
Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мариев Петр Иванович
Вторая жена, дата бракосочетания не известна
Смерть
19.03.1942