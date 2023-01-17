Мариева Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМариева Ирина Сергеевна

Мариева Ирина Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

19.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1927

Сын: Мариев Василий Петрович

Отец ребёнка: Мариев Петр Иванович

Большая Лузянская, Лузянская волость, Никольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мариев Петр Иванович

Вторая жена, дата бракосочетания не известна
Смерть
19.03.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close