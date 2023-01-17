Попова (Желнова) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шингарёв Александр Александрович
Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область