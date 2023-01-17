Попова (Желнова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Желнова) Ирина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шингарёв Александр Александрович

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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