Сенков Яков Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенков Яков Гаврилов

Сенков Яков Гаврилов

Место рождения

Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1681 ст.

Дата смерти

1764 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681 ст.

Отец: Сенков Гавриил Федорович

Мать: не указана

Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Сенков Михаил Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1719 ст.

Сын: Сенков Антон Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Мошок, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1731 ст.

Сын: Сенков Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1733 ст.

Сын: Сенков Алексей Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Лапша, город Первомайск, Нижегородская область
Смерть
1764 ст.
Лапша, город Первомайск, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.