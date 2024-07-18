Сенков Яков Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1681 ст.
Дата смерти1764 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681 ст.
Отец: Сенков Гавриил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719 ст.
Сын: Сенков Антон Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731 ст.
Сын: Сенков Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1764 ст.