Борисов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Леонид

Мать ребёнка: Борисова (Анисимова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Борис

Мать ребёнка: Борисова (Анисимова) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисова) Лидия

Мать ребёнка: Борисова (Анисимова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Анисимова) Татьяна

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