Васильев Давид Казак Р. Чистого Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Давид Казак Р. Чистого Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Васильев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Фирс Давыдов

Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей Давыдов

Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Павел Давыдов

Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Евстафмй Давыдов

Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна

Бракосочетание
08.11.1829

Жена: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна

м. 21 ж. 17
Смерть
Неизвестно

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