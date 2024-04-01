Васильев Давид Казак Р. Чистого Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
Около 1808
Отец: Васильев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Евстафмй Давыдов
Мать ребёнка: Васильева (Прокопьева) Мариамна Васильевна
Бракосочетание
08.11.1829
м. 21 ж. 17
Смерть
Неизвестно