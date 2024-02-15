Беднякова Устинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бедняков Фёдор Андреич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бедняков Степан Федорович
Отец ребёнка: Бедняков Фёдор Андреич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бедняков Савелий Фёдорович
Отец ребёнка: Бедняков Фёдор Андреич
Памятка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно