Беднякова Устинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беднякова Устинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бедняков Захар Фёдорович

Отец ребёнка: Бедняков Фёдор Андреич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедняков Фёдор Андреич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бедняков Степан Федорович

Отец ребёнка: Бедняков Фёдор Андреич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Бедняков Савелий Фёдорович

Отец ребёнка: Бедняков Фёдор Андреич

Памятка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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