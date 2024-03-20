Лесная Матрона Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Дочь: Лесная Ефимия Алексеева
Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Дочь: Лесная Марья Алексеева
Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Дочь: Лесная Анна Алексеева
Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Лесная Матрона Алексеева
Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Дочь: Лесная Пелагея Алексеева
Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно