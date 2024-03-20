Лесная Матрона Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесная Матрона Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Дочь: Лесная Ефимия Алексеева

Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Дочь: Лесная Марья Алексеева

Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Дочь: Лесная Анна Алексеева

Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Лесной Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Лесная Матрона Алексеева

Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Дочь: Лесная Пелагея Алексеева

Отец ребёнка: Лесной Алексей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесной Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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