Saueauk (Porne) Liisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSaueauk (Porne) Liisa

Saueauk (Porne) Liisa

avatar

Место рождения

Vaida, Rae

Дата рождения

05.02.1891

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.12.1910

Муж: Saueauk Villem

Рождение ребёнка
22.12.1912

Дочь: Press (Saueauk) Linda

Отец ребёнка: Saueauk Villem

Рождение ребёнка
02.02.1914

Дочь: (Saueauk) Miralda

Отец ребёнка: Saueauk Villem

Рождение ребёнка
06.03.1917

Сын: Saueauk Evald

Отец ребёнка: Saueauk Villem

Рождение ребёнка
06.04.1920

Сын: Saueauk Harald

Отец ребёнка: Saueauk Villem

Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.