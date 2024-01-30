Saueauk (Porne) Liisa
Место рожденияVaida, Rae
Дата рождения05.02.1891
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.12.1910
Муж: Saueauk Villem
Рождение ребёнка
22.12.1912
Дочь: Press (Saueauk) Linda
Отец ребёнка: Saueauk Villem
Рождение ребёнка
02.02.1914
Дочь: (Saueauk) Miralda
Отец ребёнка: Saueauk Villem
Рождение ребёнка
06.03.1917
Сын: Saueauk Evald
Отец ребёнка: Saueauk Villem
Рождение ребёнка
06.04.1920
Сын: Saueauk Harald
Отец ребёнка: Saueauk Villem
Смерть
1978