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Бушуев Геннадий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1939

Дата смерти

13.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1939

Отец: Бушуев Иван Фёдорович

Мать: Александра Петровна

Рождение ребёнка
03.02.1966

Дочь: Васильчук Алла Геннадьевна

Мать ребёнка: Бушуева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1970

Сын: Бушуев Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: Бушуева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Ирина Николаевна

Смерть
13.01.1993
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