Сухобокова (Геллер) Сора Хана Мовшевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухобокова (Геллер) Сора Хана Мовшевна

Место рождения

Резекне, Rēzekne

Дата рождения

1860

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Геллер Мовша Сроелович

Мать: Геллер Фейга

Резекне, Rēzekne
https://collections.yadvashem.org/ru/names/11849996
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухобоков Або Лейба

Рождение ребёнка
10.05.1884

Сын: Сухобоков Моисей Самуэль Абович

Отец ребёнка: Сухобоков Або Лейба

Лудза, Ludzas novads
https://collections.yadvashem.org/ru/names/12376819 https://collections.yadvashem.org/ru/names/12004166
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.

Сын: Сухобоков Абрам Перец Абович

Отец ребёнка: Сухобоков Або Лейба

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
01.12.1897 ст.

Сын: Сухобоков Мейлах Абович

Отец ребёнка: Сухобоков Або Лейба

Резекне, Rēzekne
https://collections.yadvashem.org/ru/names/11849990
Смерть
1941

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