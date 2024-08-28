Сухобокова (Геллер) Сора Хана Мовшевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Геллер Мовша Сроелович
Мать: Геллер Фейга
https://collections.yadvashem.org/ru/names/11849996
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухобоков Або Лейба
Рождение ребёнка
10.05.1884
Сын: Сухобоков Моисей Самуэль Абович
Отец ребёнка: Сухобоков Або Лейба
Лудза, Ludzas novads
https://collections.yadvashem.org/ru/names/12376819 https://collections.yadvashem.org/ru/names/12004166
Рождение ребёнка
14.05.1892 ст.
Сын: Сухобоков Абрам Перец Абович
Отец ребёнка: Сухобоков Або Лейба
Рождение ребёнка
01.12.1897 ст.
Отец ребёнка: Сухобоков Або Лейба
https://collections.yadvashem.org/ru/names/11849990
Смерть
1941