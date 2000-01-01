(Sarkisyan) Galina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Sarkisyan) Galina

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Место рождения

Андижан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Sarkisyan Sarkis

Мать: Sarkisyan ?

Андижан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Valeriy

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Andijan, Uzbekistan
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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