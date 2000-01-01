(Sarkisyan) Galina
Место рожденияАндижан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Sarkisyan Sarkis
Мать: Sarkisyan ?
Андижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Valeriy
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Andijan, Uzbekistan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно