Шамратова (Иванова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамратова (Иванова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
03.03.1934

Сын: Шамратов Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Шамратов Иван (Шамти) Шамтиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Енактаево, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
учитель | Должность: учитель | работала учительницей в Енактаево
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Енактаево, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
?.12.1979
Причина смерти: инсульт
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