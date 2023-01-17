Шамратова (Иванова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти?.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
03.03.1934
Сын: Шамратов Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Шамратов Иван (Шамти) Шамтиевич
Работа или профессия
Неизвестно
учитель | Должность: учитель | работала учительницей в Енактаево
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1979
Причина смерти: инсульт