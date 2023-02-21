Иванова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шамратова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно