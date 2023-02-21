Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шамратова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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