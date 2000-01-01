Нарышкина (Кнайт) Елизавета Иосифовна
Место рожденияВеликобритания
Дата рождения18.10.1852
Дата смерти02.06.1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Великобритания
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Нарышкина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Нарышкин Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1874
Сын: Нарышкин Борис Георгиевич
Отец ребёнка: Нарышкин Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Скобелева Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Нарышкин Георгий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1931