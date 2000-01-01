Нарышкина (Кнайт) Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНарышкина (Кнайт) Елизавета Иосифовна

Нарышкина (Кнайт) Елизавета Иосифовна

avatar

Место рождения

Великобритания

Дата рождения

18.10.1852

Дата смерти

02.06.1931

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Великобритания
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Нарышкина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Нарышкин Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.10.1874

Сын: Нарышкин Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Нарышкин Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Скобелева Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Нарышкин Георгий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нарышкин Георгий Дмитриевич

Смерть
02.06.1931
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close