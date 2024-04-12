Тимошенко (Харлашова) Фёкла Петровна
Место рождения
Дата рождения02.12.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1890 ст.
Бракосочетание
07.02.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1911 ст.
Дочь: Тимошенко Капитолина Иосифовна
Отец ребёнка: Тимошенко Иосиф Никитьевич
Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно