Тимошенко (Харлашова) Фёкла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Харлашова) Фёкла Петровна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.12.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1890 ст.

Отец: Харлашов Пётр Петрович

Мать: Харлашова Евдокия Григорьевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1910 ст.

Муж: Тимошенко Иосиф Никитьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1911 ст.

Дочь: Тимошенко Капитолина Иосифовна

Отец ребёнка: Тимошенко Иосиф Никитьевич

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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