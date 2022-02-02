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Вишневский Тимофей Артемович
Вишневский Тимофей Артемович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2022
Пол
Мужской
Отец
Вишневский Артём Владимирович
Мать
Вишневская Екатерина Сергеевна
1999 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2022
Отец:
Вишневский Артём Владимирович
Мать:
Вишневская Екатерина Сергеевна
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