Кулыгин Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения04.03.1921
Дата смерти04.01.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1921
Образование
С 1936 по 1940
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Владимирский с/х техникум
Военная служба
Между 01.09.1940 и 07.05.1971
ЦАМО. Учётно-послужная картотека. Шкаф 111. Ящик 10.
Образование
С 1940 по 1941
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рязанское пехотное училище
Получение воинского звания/чина
12.01.1942
Лейтенант
Вступление в партию
1943
Получение воинского звания/чина
09.08.1944
Ст.лейтенант
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Кто наградил: Президиум ВС СССР Дата документа: 09.05.1945 Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение докум... Показать все
Получение воинского звания/чина
31.12.1946
Капитан
Получение воинского звания/чина
25.04.1951
Майор
Военная награда
17.05.1951
Медаль «За боевые заслуги» Кто наградил: Президиум ВС СССР Дата документа: 17.05.1951 Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 48а, ящик 5
Военная награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды Воинское звание: майор Кто наградил: Президиум ВС СССР Дата документа: 30.12.1956 Архив: ЦАМО Картотека: Картотека награждений Расположение документа: шкаф 48а, ящик 5
Получение воинского звания/чина
27.11.1958
Подполковник
Получение воинского звания/чина
05.06.1967
Полковник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1993
Рига, Rīga