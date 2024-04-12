Ивашева (-) Матрена Осипова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович
Рождение ребёнка
17.07.1837
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович
Рождение ребёнка
08.07.1839
Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович
Рождение ребёнка
03.12.1841
Сын: Ивашев Петр Петрович
Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно