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Ивашева (-) Матрена Осипова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ивашев Семен Петрович

Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1837

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1839

Сын: Ивашев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.12.1841

Сын: Ивашев Петр Петрович

Отец ребёнка: Ивашев Петр Иосифович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивашев Петр Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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