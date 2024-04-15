Простатина Агафья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1893 ст.
Дата смерти08.11.1903 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893 ст.
Крещение
20.02.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.11.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от крупа | не исповедана и не приобщена по недосмотру домашних | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW5T-W?i=234&cc=3511744&cat=10087... Показать все
Похороны
09.11.1903 ст.
на кладбище д. Кровной