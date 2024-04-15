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Простатина Агафья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1893 ст.

Дата смерти

08.11.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1893 ст.

Отец: Простатин Макар Максимович

Мать: Простатина Анастасия Степановна

Крещение
20.02.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
08.11.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от крупа | не исповедана и не приобщена по недосмотру домашних | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW5T-W?i=234&cc=3511744&cat=10087... Показать все
Похороны
09.11.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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