Чистякова Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистякова Евгения Ивановна

Чистякова Евгения Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1938

Дата смерти

12.02.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1965

Дочь: Егорова Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Чистяков Борис Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1972

Дочь: Сорокина Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Чистяков Борис Иванович

Смерть
12.02.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close