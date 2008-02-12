Чистякова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1938
Дата смерти12.02.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1965
Дочь: Егорова Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Чистяков Борис Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1972
Дочь: Сорокина Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Чистяков Борис Иванович
Смерть
12.02.2008