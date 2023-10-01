Ворожцова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворожцова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворожцова Яевляна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ворожцова Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворожцов Прокопий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ворожцов Кузьма Дмитриевич
Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Ворожцов Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич
Смерть
1965