Ворожцова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворожцова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворожцова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворожцова Яевляна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ворожцова Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожцов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожцов Прокопий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворожцов Кузьма Дмитриевич

Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ворожцов Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Ворожцов Дмитрий Андреевич

Смерть
1965

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