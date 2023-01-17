Лея Марис Айварович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1992
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
26.11.2015
Жена: Лея Мария Антоновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.06.2017
Сын: Лея Нил Марисович
Мать ребёнка: Лея Мария Антоновна
Рождение ребёнка
26.03.2022
Сын: Лея Мартин Марисович
Мать ребёнка: Лея Мария Антоновна