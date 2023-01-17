Лея Марис Айварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лея Марис Айварович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1992

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1991 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1992

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.11.2015

Жена: Лея Мария Антоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.06.2017

Сын: Лея Нил Марисович

Мать ребёнка: Лея Мария Антоновна

Рождение ребёнка
26.03.2022

Сын: Лея Мартин Марисович

Мать ребёнка: Лея Мария Антоновна

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