Осадчий Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения01.07.1961
Дата смерти21.06.2001
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осадчая Галина Прокопьевна
Смерть
21.06.2001