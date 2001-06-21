Осадчий Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсадчий Николай Петрович

Осадчий Николай Петрович

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

01.07.1961

Дата смерти

21.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осадчая Галина Прокопьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
21.06.2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close