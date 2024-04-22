Улянченко (Чепела) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Чепела) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

05.08.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1875

Отец: Чепела Григорий Артемович

Мать: Чепела Харитина Игнатьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.06.1902

Дочь: Чепела Марфа

Отец ребёнка: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1902

Муж: Уляченко Григорий Мардарьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1903

Сын: Уляченко Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1907

Сын: Уляченко Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Уляченко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1912

Сын: Уляченко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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