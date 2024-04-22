Улянченко (Чепела) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1875
Рождение ребёнка
27.06.1902
Дочь: Чепела Марфа
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.11.1902
Рождение ребёнка
16.12.1903
Сын: Уляченко Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич
Рождение ребёнка
22.04.1907
Сын: Уляченко Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Уляченко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич
Рождение ребёнка
16.08.1912
Сын: Уляченко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Уляченко Григорий Мардарьевич
Смерть
Неизвестно