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Уляченко Григорий Мардарьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

06.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1879

Отец: Уляченко Мардарий Григорьевич

Мать: Улянченко Ксения Кузьминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.11.1902

Жена: Улянченко Евдокия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.12.1903

Сын: Уляченко Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.04.1907

Сын: Уляченко Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Уляченко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1912

Сын: Уляченко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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