Уляченко Григорий Мардарьевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1879
Бракосочетание
03.11.1902
Рождение ребёнка
16.12.1903
Сын: Уляченко Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.04.1907
Сын: Уляченко Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Уляченко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
16.08.1912
Сын: Уляченко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Улянченко Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно