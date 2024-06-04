Чекуров Родион Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.10.1849
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Саландина (Чекурова) Дарья Родионова
Мать ребёнка: Чекурова Василиса Степанова
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Чекурова Василиса Степанова
Смерть
1856