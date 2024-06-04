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Чекуров Родион Михайлов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Чекуров Михаил Петров (Мартынов)

Мать: Чекурова Акулина Николаева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.10.1849

Жена: Чекурова Василиса Степанова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Саландина (Чекурова) Дарья Родионова

Мать ребёнка: Чекурова Василиса Степанова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Чекуров Петр Родионов

Мать ребёнка: Чекурова Василиса Степанова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1856
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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