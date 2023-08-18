Моргунов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моргунов Николай
Мать: (Боброва) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моргунов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: (Щитова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Моргунова) Валерия Ивановна
Мать ребёнка: (Щитова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моргунов Кирилл
Мать ребёнка: Стаценко (Моргунова) Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Моргунова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Стаценко (Моргунова) Галина