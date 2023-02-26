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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Трофим (Фёдоров)
Отец ребёнка: Федосий
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Наталия Федосиева
Отец ребёнка: Федосий
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1780
Сын: Иван Федосиев
Отец ребёнка: Федосий
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Пётр Федосиев
Отец ребёнка: Федосий
д.Цурково