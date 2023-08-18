Труфанова (Воронцова) Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Труфанов Денис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронцова) София Игоревна
Отец ребёнка: Воронцов Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воронцова) Полианна Игоревна
Отец ребёнка: Воронцов Игорь Владимирович