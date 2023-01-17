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Петровых Агафия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Петровых Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Серюлев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Серюлев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровых Дмитрий Давидович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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