Петровых Агафия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Серюлев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Петровых Дмитрий Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно