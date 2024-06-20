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Селивоненко Георгий Григорьевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Около 1886

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Селивоненко Григорий Кондратьевич

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Запись о рождении отсутствует. Год вычислен исходя из дат рождения его детей.
Бракосочетание
До 1864

Жена: Селивоненко Ксения Григорьевна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.

Сын: Селивоненко Косьма Георгиевич

Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
02.09.1867 ст.

Сын: (Селивоненко) Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.

Дочь: (Селивоненко) Фёкла Георгиевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.

Сын: Селивоненко Авраам (Аврамий) Георгиевич

Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
В записи о рождении имя: Аврамий.
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.

Дочь: (Селивоненко) Фёкла Георгиевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
16.12.1879 ст.

Дочь: (Селивоненко) Марина Георгиевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.

Дочь: (Селивоненко) Ефросиния Георгиевна

Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Около 1886
Кривоносовка, Сумська область
Запись о смерти отсутствует. Год вычислен исходя из дат рождения его детей.

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