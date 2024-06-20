Селивоненко Георгий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиОколо 1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: Селивоненко Григорий Кондратьевич
Мать: не указана
Запись о рождении отсутствует. Год вычислен исходя из дат рождения его детей.
Бракосочетание
До 1864
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
01.11.1864 ст.
Сын: Селивоненко Косьма Георгиевич
Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1867 ст.
Сын: (Селивоненко) Елизавета Георгиевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
19.09.1870 ст.
Дочь: (Селивоненко) Фёкла Георгиевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
30.10.1873 ст.
Сын: Селивоненко Авраам (Аврамий) Георгиевич
Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна
В записи о рождении имя: Аврамий.
Рождение ребёнка
23.09.1876 ст.
Дочь: (Селивоненко) Фёкла Георгиевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
16.12.1879 ст.
Дочь: (Селивоненко) Марина Георгиевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.
Дочь: (Селивоненко) Ефросиния Георгиевна
Мать ребёнка: Селивоненко Ксения Григорьевна
Смерть
Около 1886
Запись о смерти отсутствует. Год вычислен исходя из дат рождения его детей.