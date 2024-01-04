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Селивоненко Григорий Кондратьевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1837

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Селивоненко Кондрат Максимович

Мать: Селивоненко Параскева Петрова

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей. В метрических книгах нет записей, косающихся напрямую рождения, брака и смерти Григория. Он встречается лишь в записях о смерти своих детей.
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Селивоненко Харитон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1835

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Селивоненко Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
После 1837
Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Селивоненко Родион Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Селивоненко Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Запись о рождении отсутствует. Год вычислен исходя из дат рождения его детей.
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Логвенок Марианна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
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