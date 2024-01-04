Селивоненко Григорий Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1837
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Около 1815
Исходя из дат рождения детей. В метрических книгах нет записей, косающихся напрямую рождения, брака и смерти Григория. Он встречается лишь в записях о смерти своих детей.
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Селивоненко Харитон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1835
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Селивоненко Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Смерть
После 1837
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Селивоненко Родион Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Селивоненко Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Запись о рождении отсутствует. Год вычислен исходя из дат рождения его детей.
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Логвенок Марианна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.