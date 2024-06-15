Нетунахин Иван Андреев 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нетунахин Иван Андреев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Нетунахин Андрей Иванов

Мать: Нетунахина (Андреева) Стефанида Матвеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1770

Дочь: (Нетунахина) Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Нетунахин Клим Иванов

Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Нетунахин Федор Иванов

Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.06.1786

Сын: Нетунахин Петр Иванов

Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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