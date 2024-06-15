Нетунахин Иван Андреев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1770
Дочь: (Нетунахина) Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова
Рождение ребёнка
26.06.1786
Мать ребёнка: Нетунахина (Волоскова) Катерина Леонова
Смерть
Неизвестно