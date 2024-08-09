Лаврентьева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентьев Алексей
Рождение ребёнка
02.07.2005
Дочь: (Лаврентьева) Екатерина
Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей
Рождение ребёнка
21.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей