Лаврентьева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Алексей

Рождение ребёнка
02.07.2005

Дочь: (Лаврентьева) Екатерина

Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей

Рождение ребёнка
21.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаврентьев Алексей

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