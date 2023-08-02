Андросова / Андрусова / Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1884
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Андреевич
Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно