Андросова / Андрусова / Анна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Николай Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1884

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Николай Андреевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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