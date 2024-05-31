Анна Иванова 23.01.1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

23.01.1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1786

Отец: Иван Яковлев

Мать: Вторая Жена Анна Филиппова

Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ МК-1786 23.01.1786 Деревни Шаруньи у крестьянина Ивана Яковлева дочь Анна. Восприемницей была мать ево родная крестьянская жена Акилина Макарова === ИВ-1787 и далее Анны... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Шарунье, Княжевская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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