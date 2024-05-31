Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения23.01.1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1786
Отец: Иван Яковлев
ИВ-1786 такой ведомости нет ⛔ МК-1786 23.01.1786 Деревни Шаруньи у крестьянина Ивана Яковлева дочь Анна. Восприемницей была мать ево родная крестьянская жена Акилина Макарова === ИВ-1787 и далее Анны... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно