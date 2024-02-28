Плохих Захар (Григорий) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плохих) Мария Захаровна (Григорьевна?)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плохих ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетова (Плохих) Анна Захаровна (Григорьевна?)
Мать ребёнка: не указана