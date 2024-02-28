Плохих Захар (Григорий) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохих Захар (Григорий) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плохих) Мария Захаровна (Григорьевна?)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плохих ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетова (Плохих) Анна Захаровна (Григорьевна?)

Мать ребёнка: не указана

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