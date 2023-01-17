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Матвеев Игнатий Емельянов

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Место рождения

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Матвеев Емельян Павлов

Мать: Анфиса Тимофеевна

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Емельянова Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1896

Жена: Матвеева Мария Хрисанорова

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1898

Сын: Емельянов Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Емельянов Илья Игнатьевич

Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Емельянова Ефросинья Игнатьевна

Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1912

Сын: Емельянов Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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