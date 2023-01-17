Матвеев Игнатий Емельянов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Матвеев Емельян Павлов
Мать: Анфиса Тимофеевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Емельянова Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Емельянов Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Емельянов Илья Игнатьевич
Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Емельянова Ефросинья Игнатьевна
Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова
Рождение ребёнка
1912
Сын: Емельянов Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Матвеева Мария Хрисанорова
Смерть
Неизвестно