Матвеева (Перфилова) Мария Хрисанорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Емельянова Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1898
Сын: Емельянов Степан Игнатьевич
Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Емельянов Илья Игнатьевич
Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Емельянова Ефросинья Игнатьевна
Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов
Смерть
1914