Матвеева (Перфилова) Мария Хрисанорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Перфилова) Мария Хрисанорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Емельянова Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1896

Муж: Матвеев Игнатий Емельянов

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1898

Сын: Емельянов Степан Игнатьевич

Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1903

Сын: Емельянов Илья Игнатьевич

Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Емельянова Ефросинья Игнатьевна

Отец ребёнка: Матвеев Игнатий Емельянов

Пановка, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1914
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