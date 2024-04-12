Гайдученко (Векова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1960
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Веков Василий Васильевич
Мать: Векова Екатерина ???
Рождение ребёнка
10.03.1980
Сын: Гайдученко Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Гайдученко Слава
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.12.1985
Дочь: Картушина Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: Гайдученко Слава
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гайдученко Слава