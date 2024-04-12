Гайдученко (Векова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдученко (Векова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Веков Василий Васильевич

Мать: Векова Екатерина ???

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.03.1980

Сын: Гайдученко Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Гайдученко Слава

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.12.1985

Дочь: Картушина Юлия Вячеславовна

Отец ребёнка: Гайдученко Слава

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдученко Слава

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