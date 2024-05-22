Куранова Татьяна Николаевна 10.01.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Куранова Татьяна Николаевна

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.01.1913 ст.

Дата смерти

27.07.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Вычислено 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913 ст.

Отец: Куранов Николай Федорович

Мать: Куранова (Щербакова) Ольга Васильевна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Федор Алексеевич Щербаков и казака Григория Ивановича Черемина жена Александра Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-127 файл 4 номер 3
Смерть
27.07.1913 ст.
Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 7 месяцев от туберкулеза легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-129 файл 15 номер 22

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