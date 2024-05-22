Куранова Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1913 ст.
Дата смерти27.07.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1913 ст.
Восприемники: казак Федор Алексеевич Щербаков и казака Григория Ивановича Черемина жена Александра Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-127 файл 4 номер 3
Смерть
27.07.1913 ст.
Умерла в возрасте 7 месяцев от туберкулеза легких https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-1111-op-1-d-129 файл 15 номер 22