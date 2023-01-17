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Горбунов Степан Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1763

Жена: Горбунова Анастасия Ивановна

Место жительства
1763
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Горбунов Кузьма Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.02.1772 ст.

Дочь: Горбунова Дарья Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.

Сын: Горбунов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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