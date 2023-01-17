Горбунов Степан Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1763
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Горбунов Кузьма Степанович
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1772 ст.
Дочь: Горбунова Дарья Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1779 ст.
Сын: Горбунов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Горбунова Анастасия Ивановна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно