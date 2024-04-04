Зотин Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения29.05.1837 ст.
Дата смерти19.06.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1837 ст.
Крещение
30.05.1837 ст.
Крещение проходило в Рождественгской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Иван Иванович Плотников и крестьянина Михаила Андреевича Иголкина незамужняя дочь Надежд... Показать все
Смерть
19.06.1837 ст.
Умер в возрасте 3-х недель, неизвестною болезнью, без привития оспы.