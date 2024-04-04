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Зотин Фёдор Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.05.1837 ст.

Дата смерти

19.06.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1837 ст.

Отец: Зотин Иван Михайлович

Мать: Зотина (Балуева) Анна Дорофеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
30.05.1837 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественгской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского крестьянин Иван Иванович Плотников и крестьянина Михаила Андреевича Иголкина незамужняя дочь Надежд... Показать все
Смерть
19.06.1837 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Умер в возрасте 3-х недель, неизвестною болезнью, без привития оспы.

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