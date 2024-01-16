Лисица Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

15.02.1991

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Лисица Пётр Евтихьевич

Мать: Лисица Федосья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.02.1991
Причина смерти: На войне
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