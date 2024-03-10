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Шестаков Павел Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

08.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шестаков Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
12.05.1935

Дочь: Шушерина Нина Павловна

Мать ребёнка: Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна

Смерть
08.07.1941
Рождение ребёнка
02.11.1941

Дочь: Елагина (Шестакова) Галина Павловна

Мать ребёнка: Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна

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