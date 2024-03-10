Шестаков Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти08.07.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шестаков Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1935
Дочь: Шушерина Нина Павловна
Мать ребёнка: Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна
Смерть
08.07.1941
Рождение ребёнка
02.11.1941
Дочь: Елагина (Шестакова) Галина Павловна
Мать ребёнка: Шестакова (Шедько) Мария Иосифовна