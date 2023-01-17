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Шека Вадим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1983

Отец: Шека Сергей Петрович

Мать: Шека Алла Тимофеевна

Бракосочетание
16.09.2006

Жена: Шека Армине Рубеновна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.10.2007

Дочь: Шека Алина Вадимовна

Мать ребёнка: Шека Армине Рубеновна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.04.2011

Сын: Шека Егор Вадимович

Мать ребёнка: Шека Армине Рубеновна

Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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