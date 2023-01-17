Шека Вадим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1983
Отец: Шека Сергей Петрович
Мать: Шека Алла Тимофеевна
Бракосочетание
16.09.2006
Жена: Шека Армине Рубеновна
Рождение ребёнка
25.10.2007
Дочь: Шека Алина Вадимовна
Мать ребёнка: Шека Армине Рубеновна
Рождение ребёнка
23.04.2011
Сын: Шека Егор Вадимович
Мать ребёнка: Шека Армине Рубеновна