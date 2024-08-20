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Щенков Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: Щенков Сергей Владимирович

Мать: ?

Бракосочетание
1905

Жена: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна

Рождение ребёнка
12.08.1913

Сын: Щенков Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна

Рождение ребёнка
12.08.1913

Сын: Щенков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна

Смерть
Неизвестно

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