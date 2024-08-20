Щенков Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
Отец: Щенков Сергей Владимирович
Мать: ?
Бракосочетание
1905
Рождение ребёнка
12.08.1913
Мать ребёнка: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна
Рождение ребёнка
12.08.1913
Сын: Щенков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Щенкова (Дихеус) Магдалина Карловна
Смерть
Неизвестно