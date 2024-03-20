Канакина (Шачнева) Степанида Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канакина (Шачнева) Степанида Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шачнев Трафим Поликарпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1876 ст.

Дочь: Канакина Анна Лаврентьева

Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.

Сын: Канакин Василий Лаврентьев

Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Канакина Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Канакин Афанасий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Канакин Семён Лаврентьев

Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.06.1898 ст.

Сын: Канакин Пётр Лаврентьев

Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канакин Лаврентий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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