Канакина (Шачнева) Степанида Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шачнев Трафим Поликарпов
Рождение ребёнка
09.09.1876 ст.
Дочь: Канакина Анна Лаврентьева
Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1879 ст.
Сын: Канакин Василий Лаврентьев
Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Канакина Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Канакин Афанасий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Канакин Лаврентий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно