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Федосов Илья Петрович

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

16.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1883

Отец: Федосов Петр Дмитриевич

Мать: Федосова (Курлаева (Ванюшина По Уличному), Дочь Курлаевых Ивана Яковлевича И Александры Гавриловны) Васса (Василиса) Ивановна

Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Федосов Андрей Ильич

Мать ребёнка: Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: (Федосова) Васса Ильинична

Мать ребёнка: Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна

Бракосочетание
17.10.1912

Жена: Федосова Матрона Вдова Ивановна Кутукова По 1-Му Браку

Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Федосов Петр Ильич

Мать ребёнка: Федосова Матрона Вдова Ивановна Кутукова По 1-Му Браку

Смерть
Неизвестно

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