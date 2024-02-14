Федосов Илья Петрович
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения16.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
16.07.1883
Отец: Федосов Петр Дмитриевич
Мать: Федосова (Курлаева (Ванюшина По Уличному), Дочь Курлаевых Ивана Яковлевича И Александры Гавриловны) Васса (Василиса) Ивановна
Бракосочетание
11.11.1902
Рождение ребёнка
18.08.1907
Сын: Федосов Андрей Ильич
Мать ребёнка: Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1910
Дочь: (Федосова) Васса Ильинична
Мать ребёнка: Федосова (Курлаева) Анастасия Николаевна
Бракосочетание
17.10.1912
Рождение ребёнка
28.06.1914
Сын: Федосов Петр Ильич
Мать ребёнка: Федосова Матрона Вдова Ивановна Кутукова По 1-Му Браку
Смерть
Неизвестно